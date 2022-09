Vanity Fair Italia

... Gazzola Nominato dagli Chef Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti Locanda Sensi, Rivergaro Nominato dallo Chef Davide Oldani Osteria delNominato dallo Chef Luca Marchini FRIULI ...... Gazzola Nominato dagli Chef Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti Locanda Sensi , Rivergaro Nominato dallo Chef Davide Oldani Osteria delNominato dallo Chef Luca Marchini ... Il Viandante di Rubiera, l'osteria da duemila vini del Ceo di Gucci Oltre 140 sportivi al circolo castellano Le Fonti per giocare e gustare i piatti preparati da due chef conosciuti in tutta Italia ...Il "Le Fonti" va in buca. Il club golfistico castellano ha ospitato mercoledì un evento di grande prestigio, il Ristogolf, vincendo una sfida tutt’altro che semplice, che ha comportato uno sforzo orga ...