”Il sedici settembre” di Magritte | le illusioni alle soglie della realtà

(Di martedì 13 settembre 2022) Il, opera del 1956, è uno dei diciannove dipinti che l’artista belga Renéha dedicato all’immagine dell’ albero con uno spicchio di luna. In una notte stellata un grande albero svetta al centro del paesaggio, siamo in prossimità di uno specchio d’acqua e in lontananza appare un fitto bosco. Una delle versioniserie è stata venduta all’asta tre anni fa – l’11 Novembre 2019 – per quasi 20 milioni di dollari., RenéOlio su tela, realizzato da Renénel 1956 e conservato al Konknklijnk Museum Voor Schone Kunsten di Anversa.Il paesaggio rappresentato in quest’opera emblematica è del tutto verosimile, tranne per la posizioneluna che fa bella mostra di sé ...