Il ritorno del Salvini euroscettico: "Preferisco salvare il lavoro che fare i compiti per Bruxelles" (Di martedì 13 settembre 2022) "Ci sono due modi di intendere la politica. Quello di essere nei parametri, nei limiti, con un nodo alla cravatta, e di andare a Bruxelles dicendo: abbiamo fatto i compiti a casa. Abbiamo fatto perdere il lavoro a due milioni di lavoratrici e lavoratori. Ma siamo stati educati e responsabili. Per me fare politica è salvare il lavoro degli italiani". Matteo Salvini è intervenuto quest'oggi al Senato. Si discuteva sul Decreto Aiuti bis, ufficialmente approvato da Palazzo Madama. E con queste parole il segretario della Lega è tornato a cavalcare uno dei grandi tormentoni della sua narrazione: contro i burocrati europei, che imporrebbero all'Italia delle condizioni che le impediscono di fare spesa. Che in realtà è solo debito aggiuntivo. "La Lega ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 settembre 2022) "Ci sono due modi di intendere la politica. Quello di essere nei parametri, nei limiti, con un nodo alla cravatta, e di andare adicendo: abbiamo fatto ia casa. Abbiamo fatto perdere ila due milioni di lavoratrici e lavoratori. Ma siamo stati educati e responsabili. Per mepolitica èildegli italiani". Matteoè intervenuto quest'oggi al Senato. Si discuteva sul Decreto Aiuti bis, ufficialmente approvato da Palazzo Madama. E con queste parole il segretario della Lega è tornato a cavalcare uno dei grandi tormentoni della sua narrazione: contro i burocrati europei, che imporrebbero all'Italia delle condizioni che le impediscono dispesa. Che in realtà è solo debito aggiuntivo. "La Lega ...

CarloCalenda : Non è male questa formula. Il Governatore del ?@pdnetwork? applaudito da Letta chiede il voto utile per i 5S per fe… - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA MOTOGP GP ARAGON, UFFICIALE IL RITORNO IN PISTA DI #MARQUEZ: NON CORREVA DALLA GARA DEL MUGELLO DEL 29 MA… - Mov5Stelle : Ecco qui la ricetta di Renzi e Calenda sul tema del lavoro con l’inflazione e il caro bollette alle porte: un bel r… - _ZeroPositivo_ : Finché la “sinistra„ si aggrapperà al voto utile per ottenere consensi, sapendo solo sbandierare il presunto ritorn… - 68Stefania1101 : RT @Nanna905: E dopo aver avuto l'ufficialità del suo ruolo al Gfvip ora si vive aspettando il ritorno di Salotto Salemi ?????? #prelemi http… -