Il report di Oms Europa: 17 milioni di europei hanno avuto il Long Covid. Il direttore Kluge: «I governi collaborino. Servono più investimenti nella ricerca» (Di martedì 13 settembre 2022) Almeno 17 milioni di persone in Europa hanno sperimentato il Long Covid nei primi due anni di pandemia da Coronavirus ed è possibile che milioni debbano conviverci per molti anni a venire. Il dato è stato riportato alla 72esima Sessione dell‘Oms Europa, in corso a Tel Aviv. «I modelli indicano un sorprendente aumento del 307 per cento dei nuovi casi di Long Covid nel periodo tra il 2020 e il 2021, indotto dal rapido aumento dei casi confermati di infezione dalla fine del 2020 e per tutto il 2021». Il rischio di Long Covid, poi, «aumenta drammaticamente tra i casi gravi di infezione che necessitano di ricovero, con 1 donna su 3 e 1 maschio su 5 che possono sviluppare la malattia a lungo». Le donne, ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Almeno 17di persone insperimentato ilnei primi due anni di pandemia da Coronavirus ed è possibile chedebbano conviverci per molti anni a venire. Il dato è stato riportato alla 72esima Sessione dell‘Oms, in corso a Tel Aviv. «I modelli indicano un sorprendente aumento del 307 per cento dei nuovi casi dinel periodo tra il 2020 e il 2021, indotto dal rapido aumento dei casi confermati di infezione dalla fine del 2020 e per tutto il 2021». Il rischio di, poi, «aumenta drammaticamente tra i casi gravi di infezione che necessitano di ricovero, con 1 donna su 3 e 1 maschio su 5 che possono sviluppare la malattia a lungo». Le donne, ...

CheGuevaraRoma : RT @OssRepressione: Il 13 e 14 ottobre 2022 si terrà a Roma l’incontro internazionale promosso dall’OMS (Organizzazone Mondiale della Sanit… - eccapecca : Il 13 e 14 ottobre si terrà a Roma l’incontro internazionale promosso dall’OMS in cui si presenterà il World Mental… - PomodoroMarco : @madliber @cartonimorti Ma che fonte stai dicendo? Quello che dici è tutto falso. @cartonimorti ha preso come fonte… - AttilioFarinel1 : @mi_son_rotto @arybarbarella @itsmeback_ @GioChirilly Molto probabile , di Arcuri non si è saputo più niente come p… - OssRepressione : Il 13 e 14 ottobre 2022 si terrà a Roma l’incontro internazionale promosso dall’OMS (Organizzazone Mondiale della S… -