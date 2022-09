Il quasi bacio di Mariska Hargitay e Christopher Meloni agli Emmy 2022 infiamma i fan di Law & Order (video) (Di martedì 13 settembre 2022) Mariska Hargitay e Christopher Meloni sono stati tra gli annunciatori dei premi agli Emmy Awards 2022, incaricati di premiare il miglior attore protagonista in un serie comica: la statuetta è andata a Jason Sudeikis per Ted Lasso, ma l’attenzione del pubblico è stata catturata più dall’introduzione che dalla premiazione stessa. Questo perché Mariska Hargitay e Christopher Meloni sono stati protagonisti di una gag pensata per il pubblico del franchise di Law & Order, in onda sulla stessa NBC che ha trasmesso gli Emmy negli Stati Uniti: i due hanno inscenato un inseguimento ad un ladro, colpevole di aver sottratto un Emmy, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 settembre 2022)sono stati tra gli annunciatori dei premiAwards, incaricati di premiare il miglior attore protagonista in un serie comica: la statuetta è andata a Jason Sudeikis per Ted Lasso, ma l’attenzione del pubblico è stata catturata più dall’introduzione che dalla premiazione stessa. Questo perchésono stati protagonisti di una gag pensata per il pubblico del franchise di Law, in onda sulla stessa NBC che ha trasmesso glinegli Stati Uniti: i due hanno inscenato un inseguimento ad un ladro, colpevole di aver sottratto un, ...

