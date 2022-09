Il quarto episodio di House of The Dragon commentato con le gif (senza spoiler) (Di martedì 13 settembre 2022) L'atmosfera si scalda, in tutti i sensi (pur sempre di draghi si parla). Ecco le nostre reazioni durante la puntata Leggi su wired (Di martedì 13 settembre 2022) L'atmosfera si scalda, in tutti i sensi (pur sempre di draghi si parla). Ecco le nostre reazioni durante la puntata

milky_kook_ : Si però dai…mi manca solo un quarto d’ora per finire l’ultimo episodio di Dark Blue Kiss e tu decidi di andare in live proprio ora - wandajpeg : voglio sapere chi ha scritto e diretto il quarto episodio perché they did it for the girls and the girls only #HouseoftheDragon - smarginatura_ : Ma certo che il quarto episodio di #HouseOfTheDragon è diretto da una donna, lei (Clare Kilner) l'ha fatto per noi - headandthoughts : Comunque il quarto episodio di #HouseOfTheDragon >>>>>>> - dom0pack : mentre filmavano il quarto episodio il direttore urlava “cut” ma matt smith continuava a sentire “slut” per un’ora… -