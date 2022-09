Il prezzario del Giudice sportivo: 3mila euro per lancio di bicchieri di plastica, 10mila per i cori razzisti (Di martedì 13 settembre 2022) Cinquemila euro li deve pagare la Cremonese «per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato un bicchiere di plastica ed un bengala sul terreno di giuoco»; un po’ meno dovrà sborsare l’Atalanta, a cui vengono chiesti tremila euro: non c’è il bengala, ma i bicchieri di plastica lanciati verso il campo dai tifosi sono ben tre; per una fantasiosissima “bottiglietta di plastica semi-piena” lanciata al Maradona dai tifosi del Napoli durante la partita con lo Spezia il club pagherà invece duemila euro. Sono alcune delle sanzioni più o meno a scatto fisso sancite dal comunicato del Giudice sportivo per i fatti accaduti durante la sesta giornata. Diciamo che pare quasi un prezzario (che è evidentemente scritto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) Cinquemilali deve pagare la Cremonese «per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato un bicchiere died un bengala sul terreno di giuoco»; un po’ meno dovrà sborsare l’Atalanta, a cui vengono chiesti tremila: non c’è il bengala, ma idilanciati verso il campo dai tifosi sono ben tre; per una fantasiosissima “bottiglietta disemi-piena” lanciata al Maradona dai tifosi del Napoli durante la partita con lo Spezia il club pagherà invece duemila. Sono alcune delle sanzioni più o meno a scatto fisso sancite dal comunicato delper i fatti accaduti durante la sesta giornata. Diciamo che pare quasi un(che è evidentemente scritto ...

