"Il presunto amante ha tatuaggi fascisti": Repubblica vede la pista nera anche tra Totti e Ilary (Di martedì 13 settembre 2022) Si può tirare in ballo la politica e il "pericolo fascista" anche sul gossip? A Repubblica ci sono riusciti con raro sprezzo del ridicolo, a proposito della separazione tra Totti e Ilary Blasi. Il giornale diretto da Maurizio Molinari, dopo aver subito l'onta dello scoop scippato dal Corriere della Sera sulle corna di Totti, ha passato al microscopio i tatuaggi dell'altro uomo, il presunto amante di Ilary Blasi. E ne ha trovati alcuni che hanno sollevato l'allarme dei "sinceri democratici". L'amante di Ilary? Cristiano Iacovino personal trainer Il "pericoloso fascista" si chiama Cristiano Iacovino, ha 36 anni e non è nuovo al mondo del gossip visto che è l'ex fidanzato di Giulia De Lellis. Un personal ...

