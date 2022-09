Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi a Villa Rufolo: Ravello è un posto meraviglioso (Di martedì 13 settembre 2022) “Ravello è un posto meraviglioso. C’ero già stato qualche anno fa ma è sempre un piacere tornarci. Mi piace la musica soprattutto quella etnica. In gioventù ho suonato il piano ma poi ho abbandonato per altro”. Parole del premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, ospite d’onore della 47esima Scuola Estiva di Fisica Matematica che ha preso il via ieri. Il professore, accolto in Villa Rufolo dal Direttore generale Maurizio Pietrantonio e dallo staff della Fondazione Ravello, è uno dei relatori della prima settimana di attività che andranno avanti fino al 24 di settembre. Organizzata dal Gruppo Nazionale di Fisica Matematica e dall’Istituto Nazionale di Alta ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) “è un. C’ero già stato qualche anno fa ma è sempre un piacere tornarci. Mi piace la musica soprattutto quella etnica. In gioventù ho suonato il piano ma poi ho abbandonato per altro”. Parole delper la2021, ospite d’onore della 47esima Scuola Estiva diMatematica che ha preso il via ieri. Il professore, accolto indal Direttore generale Maurizio Pietrantonio e dallo staff della Fondazione, è uno dei relatori della prima settimana di attività che andranno avanti fino al 24 di settembre. Organizzata dal Gruppo Nazionale diMatematica e dall’Istituto Nazionale di Alta ...

