Il piano Ue? Farci usare meno forno | lavatrice e lavastoviglie

(Di martedì 13 settembre 2022) Sono ore decisive a Strasburgo per mettere a punto le misure d'emergenza sull'energia. Dalle ultime indiscrezioni il price cap al prezzo del gas russo non ci sarà, una misura ormai superata dall'interruzione di fatto del flusso da Mosca verso l'Europa. Ma la Commissione continua a studiare l'ipotesi di un tetto al prezzo del gas generalizzato, secondo quanto si apprende da Bruxelles, anche se servirà ancora del tempo. Le premesse non sono delle migliori, visto che uno dei fornitori più affidabili e alleati dell'Ue, la Norvegia, si è detta scettica. «Ci apprestiamo a partecipare ai colloqui con un atteggiamento aperto, ma siamo scettici a un tetto al prezzo del gas. Il price cap non risolverà il problema fondamentale, ovvero che c'è troppo poco gas in Europa». Così il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, dopo una conversazione telefonica avuta questa mattina con la ...