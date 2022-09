Il parroco nell’omelia | “E’ tutto aumentato | quest’anno per le offerte serve qualcosina in più” Ira social IL VIDEO

Leggi su italiasera

(Di martedì 13 settembre 2022) E’ ormai evidente che, complici i folli rialzi energetici, il carovita ha ormai definitivamente oscurato la nostra serenità, e che sempre più padri di famiglia, prima di mettersi a letto, raccomandano al Signore il destino dei loro cari. Poi però, accade esattamente il contrario: nel bel mezzo di un’omelia, ilsi rivolge ai fedeli chiedendo un obolo più sostanzioso rispetto a prima, “perché è!”. Chiesa in crisi, il: “E’per lein più” E’ accaduto a Carinaro, piccolo comune del casertano dove, invitando i fedeli ad adoperarsi per un piccolo contributo da investire per l’imminente festa patronale di Sant’Eufemia (il 16 settembre), don ...