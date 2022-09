Il paradiso delle signore | tutte le novità della fiction sbanca ascolti

Leggi su panorama

(Di martedì 13 settembre 2022) Se c'è un fenomeno televisivo italiano letteralmente esploso nelle ultime stagioni è senza dubbi Il. La soap del pomeriggio di Rai1 è appena ricominciata ed è presto per tracciare un bilancio ma la partenza è di quelle col botto: 1.531.000 spettatori e il 19% di share, il miglior esordio in cinque stagioni, segno che il pubblico attendeva il ritorno e che la quinta serie rischia di consolidare il successo accumulato in questi anni. E pensare che nel 2019 laco-prodotta da Rai, Rai Com e da Aurora TV - dietro ci sono l'intuito e la creatività di un uomo che la tv la conosce bene, Giannandrea Pecorelli - era a un passo dalla chiusura. La "rivolta" del pubblico e gliin crescita costante hanno spinto la Rai a ripensarci e mai decisione fu più ...