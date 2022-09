Il Paradiso delle Signore anticipazioni: la contessa Adelaide rivuole Umberto a tutti i costi (Di martedì 13 settembre 2022) Il Paradiso delle Signore a ufficialmente preso il via e l’attenzione è concentrata proprio sulla contessa Adelaide e Umberto Guarnieri. Ecco le nuove anticipazioni. L’attesa per i fan de Il Paradiso delle Signore è finita, le porte della boutique di moda sono state finalmente riaperte al pubblico tra addii, ritorni e anche new entry. Infatti, Nino e Flora hanno davvero detto addio alla serie televisiva, a raccontare tutto nel dettaglio sono stati gli stessi protagonisti della serie che hanno fatto riferimento a un amore davvero nato tra i due che hanno lasciato poi Milano. I veri protagonisti della serie, comunque sia, sono solo ed esclusivamente loro: Umberto Guarnieri, Flora ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 settembre 2022) Ila ufficialmente preso il via e l’attenzione è concentrata proprio sullaGuarnieri. Ecco le nuove. L’attesa per i fan de Ilè finita, le porte della boutique di moda sono state finalmente riaperte al pubblico tra addii, ritorni e anche new entry. Infatti, Nino e Flora hanno davvero detto addio alla serie televisiva, a raccontare tutto nel dettaglio sono stati gli stessi protagonisti della serie che hanno fatto riferimento a un amore davvero nato tra i due che hanno lasciato poi Milano. I veri protagonisti della serie, comunque sia, sono solo ed esclusivamente loro:Guarnieri, Flora ...

