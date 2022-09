Il Papa in Kazakistan: sono qui come pellegrino di pace (Di martedì 13 settembre 2022) Promuovere il dialogo nonostante la realtà della guerra: Papa Francesco, in carrozzina, è arrivato in Kazakistan per una visita di tre giorni nel Paese alleato di Mosca, nel bel mezzo del conflitto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Promuovere il dialogo nonostante la realtà della guerra:Francesco, in carrozzina, è arrivato inper una visita di tre giorni nel Paese alleato di Mosca, nel bel mezzo del conflitto ...

Agenzia_Ansa : Papa Francesco a Fiumicino in partenza per il Kazakistan. E' il 38/esimo viaggio apostolico da inizio pontificato.… - MediasetTgcom24 : Vaticano, Papa Francesco partito verso il Kazakistan #kazakistan #santopadre #vaticano… - Avvenire_Nei : Asia. Il Papa in Kazakistan: democrazia risposta a populismi ed estremismi - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Nuova telefonata tra Draghi e Zelensky. Il premier ha confermato il continuo sostegno del governo italiano alle autori… - infoitinterno : Kazakistan, Papa Francesco al Palazzo Presidenziale -