Il Papa dice che fare figli è patriottico ma nessun giornale gli dà importanza. Perché parla come FdI? (Di martedì 13 settembre 2022) Papa Francesco ha ricevuto lunedì in udienza Confindustria. Si è parlato di dignità del lavoro ma il Pontefice ha voluto porre l'accento sulle donne che fanno figli e che sono costrette a lasciare l'impiego: "Alle volte, una donna che è impiegata qui o lavora là, ha paura a rimanere incinta, Perché c'è una realtà (non dico tra voi, ma c'è una realtà): appena incomincia ad avere la pancia, la cacciano via. "No, no, tu non puoi rimanere incinta". Il Papa: fare figli è una questione patriottica "Per favore – ha continuato il Papa – questo è un problema delle donne lavoratrici: studiatelo, vedete come fare che una donna incinta possa andare avanti, sia con il figlio che aspetta e sia con il lavoro".

