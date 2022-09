Il Papa a Confindustria: «Basta donne incinte cacciate dal lavoro» (Di martedì 13 settembre 2022) Nel 2020 sono state più di 30mila le donne con figli che hanno rassegnato le dimissioni. Il monito di Papa Francesco tocca uno dei temi più sensibili per le donne nel mondo del lavoro Leggi su vanityfair (Di martedì 13 settembre 2022) Nel 2020 sono state più di 30mila lecon figli che hanno rassegnato le dimissioni. Il monito diFrancesco tocca uno dei temi più sensibili per lenel mondo del

fattoquotidiano : Il Papa riceve Confindustria: “Basta donne incinte mandate via”. E chiede di ispirarsi a Olivetti: “Limite alla dis… - Agenzia_Ansa : Il Papa agli imprenditori: 'I giovani hanno bisogno della vostra fiducia, e voi avete bisogno dei giovani, perché l… - vaticannews_it : Il #Papa a @Confindustria: “Il sistema fiscale non sia corrotto'. Il no allo 'sfruttamento dei #migranti e di negli… - adriano_savio : RT @LucianoRomeo9: Papa Francesco ha detto agli imprenditori di Confindustria parole su lavoro, stipendi dignitosi, rapporto lavoro-rendita… - giulianopessot : RT @AStramezzi: Ohibò! Quest’anno, l’Assemblea di Confindustria si sta tenendo in Vaticano, alla presenza di Papa Francesco Non vi sorgon… -