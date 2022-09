Il nuovo Ferretti Yachts 860 adotta la filosofia del “Just Like Home”

(Di martedì 13 settembre 2022) Frutto di un’unione armonica di diversi aspetti, ecco860, ultima novità del colosso della nautica italiana. L’imbarcazione è stata ideata con delle soluzioni innovative, come ilflybridge che mette in risalto la grande armonia tra elementi stilistici e architettonici e si distingue per comfort, attenzione al benessere e relax degli ospiti, oltre che per l’ottimizzazione degli spazi e le prestazioni ottimali. Lo yacht presenta una lunghezza fuori tutto di 26,95 metri (88ft 5in) e un baglio massimo di 6,22 metri (20ft 5in). La barca nasce dalla collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto, presieduto dall’Ing. Piero Ferrari, e il Dipartimento EngineeringGroup, ed è sviluppato dall’architetto Filippo Salvetti per il design degli esterni e dallo studio Ideaeitalia per la ...

aleoutline : @VauroSenesi @fattoquotidiano Il nuovo Giovanni Lindo Ferretti, a una certa età fareste bene a scomparire, prima di… - MattinoDiVerona : Dante Ferretti in sopralluogo all’Arena, sarà il set di un nuovo musical Leggi tutto: -

pressmare.it

... per la Libertas Liburnia, sono utili per perfezionare la preparazione, in vista del... Ristori 11, Mangoni 2, Bonciani 11, Brunelli 9, Mannucci 2, Rubini 11,, Bianchi 5, Pardini T. 2, ......nella diretta di Torino Cesena Primavera Tra i padroni di casa ha voglia di stupire il... Galassi; David, Lilli,, Francesconi, Bernardi, Carlini, Pieraccini, Lepri, Spatari, Sette. LE ... Ferretti Yachts 860: a new sea - mphony Presentato in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival, il nuovo flybridge propone soluzioni progettuali all’avanguardia che creano una sinfonia di ...Sarà Enzo Quarenghi il nuovo capo di American Express in Italia. Il Cda lo ha scelto come Senior Vice President e Ad per l’Italia.