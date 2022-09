Il nuovo decreto del governo con il bonus bollette esteso (Di martedì 13 settembre 2022) Negli ultimi giorni di lavoro prima delle elezioni e dell'insediamento del nuovo esecutivo, il governo Draghi ancora in carica ha intenzione di predisporre un terzo decreto aiuti con l'obiettivo di attenuare gli effetti del caro Leggi su europa.today (Di martedì 13 settembre 2022) Negli ultimi giorni di lavoro prima delle elezioni e dell'insediamento delesecutivo, ilDraghi ancora in carica ha intenzione di predisporre un terzoaiuti con l'obiettivo di attenuare gli effetti del caro

fattoquotidiano : Superbonus, raggiunta l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al decreto Aiuti bis: c’è l’ok anche del M5s - petergomezblog : Superbonus, c’è l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al dl Aiuti bis: responsabilità solo per chi truffa. M5s:… - Virus1979C : RT @m_spagna: “…. E’ solo grazie all’insistenza e all’intransigenza del #M5S , rifiutatosi di assecondare l’iniziale inerzia e arrendevolez… - InfoFiscale : Prezzo dei carburanti, proroga taglio accise fino al 17 ottobre 2022: nuovo decreto MEF e MITE - DeSantis1948 : RT @m_spagna: “…. E’ solo grazie all’insistenza e all’intransigenza del #M5S , rifiutatosi di assecondare l’iniziale inerzia e arrendevolez… -