Il Neuromed | Sclerosi multipla | l’attività fisica fa bene all’umore e migliora la qualità della vita dei pazienti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 settembre 2022) Ifici delregolare non sono solo legati alla salute del sistema cardiovascolare, ma si estendono anche al sistema nervoso centrale,ndo ladeiaffetti da. Questo meccanismo protettivo sarebbe dovuto all’influenza positiva che l’esercizio fisico ha sul sistema immunitario. È il risultato di una ricerca condotta, sue su modelli animali, dal Dipartimento di Neurologia dell’I.R.C.C.S.di Pozzilli (IS) in collaborazione con l’Università Tor Vergata, l’I.R.C.C.S. San Raffaele e l’I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia, di Roma. Pubblicato sulla rivista scientifica Neurobiology of Disease, lo studio ha ...