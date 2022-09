Il Monza esonera Giovanni Stroppa (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – . Il cambio di guida tecnica arriva due giorni dopo il pareggio contro il Lecce, primo punto della formazione brianzola in Serie A, dopo cinque sconfitte consecutive. “AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro”, si legge in una nota pubblicata sul sito del club brianzolo. Il Monza ha anche annunciato di aver affidato la squadra a Raffaele Palladino, tecnico della formazione Primavera. “AC Monza comunica che la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – . Il cambio di guida tecnica arriva due giorni dopo il pareggio contro il Lecce, primo punto della formazione brianzola in Serie A, dopo cinque sconfitte consecutive. “ACcomunica di aver sollevatodall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. ACaugura ai migliori successi professionali per il futuro”, si legge in una nota pubblicata sul sito del club brianzolo. Ilha anche annunciato di aver affidato la squadra a Raffaele Palladino, tecnico della formazione Primavera. “ACcomunica che la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata a ...

