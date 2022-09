Il Giornale | dopo il comunicato dell’Aia | due sono le ipotesi | o gli arbitri sono dilettanti o furbetti

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 settembre 2022) “La beata innocenza con la quale glihanno fatto sapere di non avere a disposizione l’immagine che avrebbe evitato la più plateale delle oscenità commessa nell’epoca Var, induce a due soluzioni: oche non meritano fiducia oi solitiche cercano lo svicolo”. Lo scrive, su Il, Riccardo Signori, a proposito delcon cui l’Aia ha fatto sapere di non avere avuto a disposizione le immagini per valutare la posizione di Candreva in Juventus-Salernitana. Affermandolo, dimostrano di non avere sotto controllo tutto il campo di gioco, “ed allora salta ogni credibilità dell’apparato tecnologico”. La domanda è: qualcuno pagherà? E quanto? “Un errore tecnico può invalidare una partita, non così ...