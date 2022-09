Il funerale di Diana ha fatto sì che la regina rompesse una tradizione reale mantenuta per più di mille anni

(Di martedì 13 settembre 2022) La morte della principessaha scioccato il mondo intero quando è avvenuta, 25fa., che sarà ricordata per sempre come “la principessa del popolo”, non era membro della famigliaal momento della sua morte. Nonostante questo, il suo è stato unpiuttosto regale. Getty ImagesPrincipessaIl 6 settembre 1997, ormai 25fa, si è tenuto ildella principessa. La principessaera amata da tutti, ma purtroppo la sua vita è finita in un terribile incidente d’auto avvenuto a Parigi. Era in auto con il suo fidanzato, l’egiziano Dodi Al-Fayed, e il loro autista Henri Paul. Nell’incidente, hanno perso la vita anche i due uomini. Il...

infoitcultura : Archie e Lilibet Diana a Londra per il funerale della regina Elisabetta - VanityFairIt : Il principe Harry e Meghan Markle, che si fermeranno nel Regno Unito per tutto il periodo di lutto, stanno pensando… - florianademiche : @anna_bellavista Osservasti anche il funerale di Lady Diana ? Pure quello un bell’esempio di monarchia inglese ?? - livelifeVale : RT @emptyheavyheart: Il funerale di Diana ogni volta è una cosa straziante ?? #Ulisse - literalbepi : Elton John al funerale di Diana Spencer e quella incredibile somiglianza con Cuoco Basilio della Melevisione -

Vanity Fair Italia

...dopo ildi Elisabetta. In serata i figli della Regina hanno preso parte ad una veglia privata. William e Harry e le consorti invece non erano in Scozia, ma il secondogenito di Carlo e...Articoli più letti Il principe Louis fa piangere mamma Kate con le dolci parole di conforto per la morte della regina di Redazione People Archie e Lilibeta Londra per ildella regina ... Archie e Lilibet Diana a Londra per il funerale della regina Elisabetta William e Harry potrebbero camminare fianco a fianco dietro la bara della regina al suo funerale la prossima settimana, confermando così la tregua reale nata dopo la morte della regina ...Londra si prepara ad accogliere il feretro della Regina Elisabetta II per l’ultimo saluto: si prevedono fino a 30 ore di fila per partecipare ...