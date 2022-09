Il duello civile tra Letta e Meloni | i nemici che non vogliono farsi male

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 settembre 2022) Novanta minuti, risultato finale zero a zero. Giorgiae Enricoper la prima, e speriamo non ultima volta (magari anche con gli altri partiti), ospiti di un Luciano Fontana pure troppo british, hanno duellato senza. Ognuno ha detto la sua, molte divergenze, com’era ovvio, ma tutto dentro una sceneggiatura soft, a tratti noiosetta, evitando lo scontro diretto, fianco a fianco ma senza quasi mai guardarsi. Vai a capire se è l’aplomb professorale del segretario del Pd o la forzata conversione di stile di Giorgia la “colpa” di un faccia a faccia che sembrava non a 13 giorni dal voto ma in un momento di nortran tran politico. Detto questo, certo, sono emerse tutte le diversità di vedute, con il segretario del Pd che ha tenuto il punto è la leader di Fratelli d’Italia sempre un ...