Il cuore di Letizia per Scampia: inaugurato il campo finanziato dal capitano giallorosso (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna promessa è una promessa e Gaetano Letizia l'ha mantenuta. Quella di ieri è stata una serata speciale per il capitano del Benevento, che ha inaugurato il campo da lui finanziato tra le Vele di Scampia. Grande partecipazione ed emozione tra la gente, con spettacoli coreografici e forte aggregazione. Presenti anche altri giocatori del Benevento come Glik, Forte, Koutsoupias e Pastina. Tra i rappresentanti istituzionali, il presidente dell'ottava Municipalità, Nicola Nardella, e Don Antonio Manganiello. I bambini di Scampia da ieri sera hanno una nuova struttura per divertirsi praticando lo sport che amano di più. Un gesto, quello del capitano giallorosso, dall'altissimo valore sociale ma anche ...

