Il Chelsea cambierà Graham Potter?

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 13 settembre 2022) Pensate dover spiegare le ultime scelte delnon dico a un alieno ma anche solo a un dirigente di una franchigia americana. Cioè l’esonero, dopo appena tre sconfitte, dell’allenatore che ha vinto la Champions League poco più di un anno fa e la Coppa del mondo per club circa 7 mesi fa. Che l’anno scorso, dopo una stagione complicata, è comunque riuscito ad arrivare in finale di FA Cup, perdendola solo ai rigori, e ad ottenere un terzo posto in Premier League dietro a Manchester City e Liverpool, cioè le due squadre più forti e influenti del calcio contemporaneo. E tutto questo dopo una carriera che lo ha visto allenare, tra gli altri, Borussia Dortmund e PSG, e vincere diversi trofei in due Paesi diversi oltre all’Inghilterra. Poi immaginatevi di dover spiegare a questa stessa persona, non proprio inserita nel mondo del calcio, la sua sostituzione con un ...