Il caso Totti | ovvero lo slittamento dall’amore all’infedeltà

(Di martedì 13 settembre 2022) La scorsa domenica pomeriggio verso l’ora della malinconia, quella che precede il tramonto e annuncia il lunedì, non esisteva più nessuno nel paese che non avesse letto

Anche Rocco Siffredi parla di quello che ormai è diventato unmediatico: la separazione di Francescoe Ilary Blasi . In un'intervista a Mow, l'attore a luci rosse ha spiegato di conoscere personalmente l'ex calciatore e la conduttrice Mediaset e di ...'Ora tutti incominciano a capire un po' di cose - con queste parole l'ex re dei paparazzi ritorna a bomba sul- Ilary sul suo profilo Instagram - La gente mi ferma per strada. Ma questa ...Con l'intervista al Corriere, lui ha screditato la donna che ha amato e che lo ha amato. A leggerla viene voglia di promettersi di non umiliarsi mai così, qualunque cosa accada ...Per alcuni (come Muccino) è una rovina famiglie, per altri la più brava. La strategia della legale, iniziata ai tempi di Tangentopoli ...