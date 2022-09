Il caso del decreto che dà “poteri speciali al presidente del Consiglio” dal 24 settembre: ecco che cosa c’è davvero nel Dpcm (Di martedì 13 settembre 2022) Nessun “potere speciale” in capo all’attuale presidente del Consiglio, pronto ad entrare in vigore alla vigilia delle elezioni del 25 settembre. In questi giorni sta circolando sui social – e su alcuni siti web noti per la diffusione di fake news – la notizia dell’approvazione di un decreto che a partire dal 24 di questo mese conferirebbe nuove e inquietanti prerogative a Mario Draghi in tema di sicurezza nazionale e attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. C’è chi grida al “gravissimo allarme politico”, leggi rischio di golpe. Dietro le teorie del complotto c’è in realtà un normale Dpcm firmato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli che, come spiegato in un comunicato del 2 agosto, introduce un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Nessun “potere speciale” in capo all’attualedel, pronto ad entrare in vigore alla vigilia delle elezioni del 25. In questi giorni sta circolando sui social – e su alcuni siti web noti per la diffusione di fake news – la notizia dell’approvazione di unche a partire dal 24 di questo mese conferirebbe nuove e inquietanti prerogative a Mario Draghi in tema di sicurezza nazionale e attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. C’è chi grida al “gravissimo allarme politico”, leggi rischio di golpe. Dietro le teorie del complotto c’è in realtà un normalefirmato dal sottosegretario alla presidenza delRoberto Garofoli che, come spiegato in un comunicato del 2 agosto, introduce un ...

borghi_claudio : Mannaggia era così bella l'idea che il compratore potesse decidere lui il prezzo di una cosa che ha bisogno... Ques… - GoalItalia : Caso Juventus-Salernitana: il VAR non aveva a disposizione le immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in o… - borghi_claudio : In questo articolo si fa un'analisi corretta del caso catasto-delega fiscale. Spero si capisca l'importanza di quel… - angela_massi : @Yogaolic @vcobianchi @HuffPostItalia Ah io continuo a chiedermelo ancora oggi... I carabinieri a Roma... Quelli de… - Apapi_84 : @_Star1ight_A Veramente tra gli appassionati quelle discussioni ci sono state, in questo caso però hanno preso più… -