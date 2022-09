Il Campidoglio già pensa al Natale e chiama i brand più importanti: “Luci dal centro alla periferia” (Di martedì 13 settembre 2022) Roma – “Un Natale sostenibile e inclusivo, è questo l’obiettivo della delibera, a firma PD, approvata oggi in Aula Giulio Cesare che prevede di coinvolgere gli sponsor per le luminarie natalizie. L’Amministrazione procederà alla ricerca di soggetti pubblici o privati disponibili a sponsorizzare, attraverso l’adesione a specifici avvisi pubblici, l’illuminazione nelle strade della città, dal centro alla periferia. Vogliamo lanciare un messaggio di ripresa e di inclusione sociale, anche valorizzando territori dimenticati negli anni, ovvero tutte quelle strade e piazze di periferia troppo spesso rimaste buie durante le feste”, spiega la consigliera dem Antonella Melito, prima firmataria della delibera. “Si tratta di un’opportunità di ripresa e resilienza rivolta a tutta la comunità ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 13 settembre 2022) Roma – “Unsostenibile e inclusivo, è questo l’obiettivo della delibera, a firma PD, approvata oggi in Aula Giulio Cesare che prevede di coinvolgere gli sponsor per le luminarie natalizie. L’Amministrazione procederàricerca di soggetti pubblici o privati disponibili a sponsorizzare, attraverso l’adesione a specifici avvisi pubblici, l’illuminazione nelle strade della città, dal. Vogliamo lanciare un messaggio di ripresa e di inclusione sociale, anche valorizzando territori dimenticati negli anni, ovvero tutte quelle strade e piazze ditroppo spesso rimaste buie durante le feste”, spiega la consigliera dem Antonella Melito, prima firmataria della delibera. “Si tratta di un’opportunità di ripresa e resilienza rivolta a tutta la comunità ...

