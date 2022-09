Il big match è del Bayern Monaco, il Liverpool respira e colpo del Brugge: i risultati di Champions (Di martedì 13 settembre 2022) La seconda giornata della fase a gironi di Champions League non è stata banale. Dopo il blitz dell’Inter sul campo del Plzen e il successo casalingo dello Sporting contro il Tottenham, si sono giocate altre partite. E’ del Bayern Monaco il big match contro il Barcellona, i tedeschi hanno chiuso la partita sul punteggio di 2-0 con i gol di Lucas Hernandez e Sane. Clamoroso successo del Brugge sul campo del Porto, la gara si è conclusa addirittura 0-4. Il Leverkusen sorprende nel finale l’Atletico Madrid (2-0), colpo del Francoforte sul campo del Marsiglia. Torna al successo e respista il Liverpool di Klopp, 2-1 il risultato finale contro l’Ajax. Vantaggio dei Reds con Salah, è Kudes a ristabilire la parità. Nei minuti finali arriva il gol del successo con ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 settembre 2022) La seconda giornata della fase a gironi diLeague non è stata banale. Dopo il blitz dell’Inter sul campo del Plzen e il successo casalingo dello Sporting contro il Tottenham, si sono giocate altre partite. E’ delil bigcontro il Barcellona, i tedeschi hanno chiuso la partita sul punteggio di 2-0 con i gol di Lucas Hernandez e Sane. Clamoroso successo delsul campo del Porto, la gara si è conclusa addirittura 0-4. Il Leverkusen sorprende nel finale l’Atletico Madrid (2-0),del Francoforte sul campo del Marsiglia. Torna al successo e respista ildi Klopp, 2-1 il risultato finale contro l’Ajax. Vantaggio dei Reds con Salah, è Kudes a ristabilire la parità. Nei minuti finali arriva il gol del successo con ...

Udinese_1896 : ?? #UdineseInter Big match alla Dacia Arena! Riempiamo lo stadio con i nostri colori! ???? Massive match at Dacia… - realvarriale : Vince soffrendo @acmilan che in inferiorità numerica per la giusta espulsione di #Leao (salterà il big match con il… - Lega_B : Il Palermo vince il big match del venerdì sera con un gol del solito Matteo Brunori ?? #SerieBKT - bennetmarco12 : RT @SballoTourette_: Dati aggiornati al 13 Settembre 2022. Prendono in considerazione i risultati dei Big Match di Serie A (a partire da Ma… - RSIsport : ?? Il Bayern Monaco fa suo il big match di Champions League con il Barcellona. Prima vittoria per il Liverpool, vol… -