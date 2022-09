I tifosi del Bayern si schierano con quelli del Napoli: lo striscione! (Di martedì 13 settembre 2022) Il rinvio del match tra Rangers e Napoli a causa dei funerali della Regina Elisabetta II, ha provocato scalpore e polemiche. Nel corso della partita Bayern-Barcellona, la curva dei tifosi di casa ha esposto uno striscione di solidarietà verso i tifosi azzurri. tifosi Bayern“Match cancellati o rinviati all’ultimo minuto per la morte di un Reale? Rispettate i tifosi!” Questo il messaggio dei tifosi bavaresi, indignati per l’accaduto. Negli scorsi giorni anche i tifosi dei Rangers avevano mostrato la loro vicinanza ai napoletani, tramite una nota diffusa sui social. Ai 630 tifosi del Napoli, che avevano già organizzato la lunga trasferta in terra scozzese, verranno rimborsati soltanto i 70 euro ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 settembre 2022) Il rinvio del match tra Rangers ea causa dei funerali della Regina Elisabetta II, ha provocato scalpore e polemiche. Nel corso della partita-Barcellona, la curva deidi casa ha esposto uno striscione di solidarietà verso iazzurri.“Match cancellati o rinviati all’ultimo minuto per la morte di un Reale? Rispettate i!” Questo il messaggio deibavaresi, indignati per l’accaduto. Negli scorsi giorni anche idei Rangers avevano mostrato la loro vicinanza ai napoletani, tramite una nota diffusa sui social. Ai 630del, che avevano già organizzato la lunga trasferta in terra scozzese, verranno rimborsati soltanto i 70 euro ...

