I tifosi del Bayern Monaco attaccano la UEFA: "Rispetto per i tifosi!" (Di martedì 13 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta II, come giusto che sia, ha avuto ricadute non solo sul piano politico, ma anche su quello sociale e calcistico. Basti pensare al fatto che la FA, il massimo organo politico del calcio inglese, ha rinviato qualsiasi campionato a data da destinarsi per le celebrazioni funebri della sovrana inglese, così come per Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Proprio riguardo alla prima delle nazioni britanniche citate, la Scozia, è possibile fare un passaggio che riguarda anche una delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Il Napoli, impegnato nella seconda giornata di Champions League contro gli scozzesi del Glasgow Rangers, ha visto rinviata la sua partita, che avrebbe dovuto giocarsi oggi, a domani. Inutili le polemiche sollevate dalla società partenopea a richiedere quantomeno l'anticipo alle 18:45 della partita, respinte dalla ...

