I programmi dei partiti nella lotta alla mafia | il rapporto Wikimafia boccia il centrodestra | bene M5S | De Magistris e Sinistra Italiana

Leggi su tpi

(Di martedì 13 settembre 2022) Wikiha pubblicato unnel quale valuta ideiin base alle loro proposte per la. L’organizzazione si impegna alfine di “riportare in campagna elettorale il tema della; contribuendo a una generale diffusione di una cultura antinel territorio di elezione e in Parlamento”. Inoltre chiede aidi essere trasparenti rendendo pubbliche le loro fonti di finanziamento prima delle elezioni. Il giudizio è duro per la coalizione dicon Fdi non classificata. L’unica sezione del programma di Giorgia Meloniquale laviene menzionata è dedicata ...