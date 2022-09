I nuovi aiuti e bonus su bollette, carburanti, smart working e trasporti (Di martedì 13 settembre 2022) La crisi energetica è al primo posto del decreto aiuti bis approdato in Senato, che affronta il caro bollette, il costo dei carburanti e gli extra-profitti delle imprese energetiche. nuovi provvedimenti anche a tutela dello smart working, delle pensioni e del bonus psicologo Leggi su wired (Di martedì 13 settembre 2022) La crisi energetica è al primo posto del decretobis approdato in Senato, che affronta il caro, il costo deie gli extra-profitti delle imprese energetiche.provvedimenti anche a tutela dello, delle pensioni e delpsicologo

CrisNettuni : RT @Open_gol: Accordo fatto sul superbonus, al via la votazione in aula al Senato. Poi l'ok ai nuovi soldi per gli aiuti contro il caro bol… - MaryDeBe72 : RT @Open_gol: Accordo fatto sul superbonus, al via la votazione in aula al Senato. Poi l'ok ai nuovi soldi per gli aiuti contro il caro bol… - Open_gol : Accordo fatto sul superbonus, al via la votazione in aula al Senato. Poi l'ok ai nuovi soldi per gli aiuti contro i… - Il_Picconatore : Con qualche Himars hanno portato indietro l'invasore di quasi 3.000 km^2, chissà con i nuovi aiuti militari come ri… - RobertoZucchi11 : RT @valy_s: Mentre l’Italia fallisce sotto il peso di inflazione, #caroenergia, aumento materie prime ecc.. Gli #USA IMPONGONO agli alleat… -