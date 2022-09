I figli stanno perdendo la vista: mamma e papà li portano a fare il giro del mondo (Di martedì 13 settembre 2022) Hanno scoperto che i figli hanno una malattia agli occhi che li renderà ciechi e hanno deciso di portarli in giro per il mondo. La storia di una coppia canadese è stata raccontata dalla Cnn che racconta come Edith Lemay e Sebasatien Pelletier hanno scoperto quando la loro figlia Mia aveva solo 3 anni che aveva un problema alla vista. Dopo qualche anno è arrivata la diagnosi per la più grande della figlia della coppia di una retinite pigmentosa, una rara condizione genetica che provoca la perdita o un calo della vista con il trascorrere del tempo. Leggi anche: Bonus Vacanze 2022, da settembre 450€ per tutti: non serve ISEE La diagnosi di una malattia che avrebbe portato i figli alla cecità A seguire i due coniugi si accorsero che anche altri due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Hanno scoperto che ihanno una malattia agli occhi che li renderà ciechi e hanno deciso di portarli inper il. La storia di una coppia canadese è stata raccontata dalla Cnn che racconta come Edith Lemay e Sebasatien Pelletier hanno scoperto quando la loroa Mia aveva solo 3 anni che aveva un problema alla. Dopo qualche anno è arrivata la diagnosi per la più grande dellaa della coppia di una retinite pigmentosa, una rara condizione genetica che provoca la perdita o un calo dellacon il trascorrere del tempo. Leggi anche: Bonus Vacanze 2022, da settembre 450€ per tutti: non serve ISEE La diagnosi di una malattia che avrebbe portato ialla cecità A seguire i due coniugi si accorsero che anche altri due ...

