IzzoEdo : RT @LaStampa: I dati di Pornhub: meglio il nuovo iPhone 14 dei contenuti per adulti. - LaStampa : I dati di Pornhub: meglio il nuovo iPhone 14 dei contenuti per adulti. - ITItalianTech : I dati di Pornhub: meglio il nuovo iPhone 14 dei contenuti per adulti -

HDblog

Nel frattempo Instagram ha mostrato i denti nei confronti di, la piattaforma è stata ... multa da 405 milioni di euro per la condivisione didei minori 15 06 Settembre 2022... che si era mossa per il blocco dell' ulteriore distribuzione di tre siti -, YouPorn e ... 'Isulla pornografia a livello infantile sono allarmanti e ci dicono che le misure fin qui ... Instagram: multa da 405 milioni di euro per la condivisione di dati dei minori Arriva non propriamente come un fulmine a ciel sereno arriva per Meta, e per Instagram in particolare, la maxi multa di 405 milioni di euro: ecco a cosa si riferisce e le prime reazioni emerse in meri ...L'Unione Europea ha colpito Instagram con una multa per 405 milioni di euro: il problema riguarda la gestione dei dati sensibili dei più piccoli.