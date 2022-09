House of the Dragon, Emily Carey confessa: "Ho avuto paura per le scene di sesso" (Di martedì 13 settembre 2022) La giovane attrice che interpreta Alicent in House of the Dragons ha confessato una sua paura relativa ad alcune scene, in particolare quelle molto intime. È stata rilasciata ieri la quarta puntata di House of the Dragon, il prequel de Il Trono di Spade che sta riscuotendo un enorme successo. Una delle protagoniste, Emily Carey, nella quarta puntata viene vista in alcune scene di sesso che ha confessato essere state un po' problematiche per lei. La giovane attrice Emily Carey, infatti, a soli 18 anni ha dovuto confrontarsi con l'attore di House of the Dragon Paddy Considine, che interpreta il re Viserys, in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022) La giovane attrice che interpreta Alicent inof thes hato una suarelativa ad alcune, in particolare quelle molto intime. È stata rilasciata ieri la quarta puntata diof the, il prequel de Il Trono di Spade che sta riscuotendo un enorme successo. Una delle protagoniste,, nella quarta puntata viene vista in alcunediche hato essere state un po' problematiche per lei. La giovane attrice, infatti, a soli 18 anni ha dovuto confrontarsi con l'attore diof thePaddy Considine, che interpreta il re Viserys, in ...

