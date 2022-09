“Ho passato momenti difficili”, Silvia Toffanin a cuore aperto: il lutto che ha cambiato la sua vita (Di martedì 13 settembre 2022) Una persona dal cuore molto sensibile e dall’animo buono: Silvia Toffanin nel corso di un’intervista non si è nascosta affatto Ci vuole una certa sensibilità per condurre un programma a cuore aperto come Verissimo, la conduttrice ne ha da vendere. Nel corso di una lunga intervista ha ricordato quel lutto che l’ha sconvolta. Tra le L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Una persona dalmolto sensibile e dall’animo buono:nel corso di un’intervista non si è nascosta affatto Ci vuole una certa sensibilità per condurre un programma acome Verissimo, la conduttrice ne ha da vendere. Nel corso di una lunga intervista ha ricordato quelche l’ha sconvolta. Tra le L'articolo proviene da Inews24.it.

ScaltritiLab : Ieri ho passato 6 ore in urgenza a Cornell, Manhattan. Da 5 gg ho fastidiose vertigini in assenza di altri sintomi.… - EzioGreggio : Addio alla Regina Elisabetta, esempio di saggezza, intelligenza, capacità politica. Una Donna che ha passato la vit… - hippiemvsic : LOML???? io ti voglio troppo bene con te ho passato dei momenti troppo belli e ormai per me sei proprio ad un altro… - cwtchar : RT @dreamsateIlite: la prossima volta che ti vedo ti tiro un pugno skrz ti voglio troppo bene sei la mia compagna di rescue remedy e sono… - dontvstop : Sei stata la scoperta più bella nell’ultimo periodo, ho passato dei momenti indimenticabili con te e spero di veder… -