Highlights Germania-Grecia 107-96 | quarti di finale Eurobasket 2022 VIDEO

(Di martedì 13 settembre 2022) Ilcon glidi107-96, sfida valida per ididi. I tedeschi non brillano particolarmente ma si salvano grazie alla prestazione maiuscola di Dennis Schroder (26 punti). In doppia cifra anche Franz Wagner (19 punti), Obst (19 punti) e Theis (13). Dall’altra parte il migliore, nonché miglior realizzatore della sfida, è Giannis Antetokounmpo, autore di una bellissima prova da 31 punti. Festeggia dunque la, che ora nel penultimo atto adse la vedrà contro la Spagna. SportFace.