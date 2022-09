Highlights e gol Bayern Monaco-Barcellona 2-0 | Champions League 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 13 settembre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la seconda giornata del gruppo C della fase a gironi della. Ottimo primo tempo delche spreca due-tre clamorose palle gol con Lewandowski, piano piano ilcambia marcia e ad inizio secondo tempo chiude la partita in pochi minuti: prima il colpo di testa vincente di Lucas Hernandez sugli sviluppi di calcio d’angolo, poi il raddoppio di Sanè. I ragazzi di Xavi non si arrendono ma le ultime speranze si infrangono sul palo colpito da Pedri. SportFace.

OfficialASRoma : Il gol con cui Cherubini ha sbloccato Napoli-Roma 1-5 di #Primavera1TIM ?? Guarda gli highlights su Roma TV+ ??… - sportli26181512 : Sporting Lisbona-Tottenham Hotspur 2-0: video, gol e highlights: Battuta d'arresto del Tottenham di Antonio Conte c… - sportli26181512 : Viktoria Plzen-Inter 0-2: video, gol e highlights: L’Inter vince dominando a Plzen e trova i primi tre punti nel gi… - BrexJames : @FBiasin non ho visto la partita ne highlights ancora, ma se ha segnato Dzeko sicuramente gli ha sbattuto la palla… - kross_what : Per gradire -

Marco Genduso) Video/ Lecco Pergolettese (2 - 0)ed: Giudici apre, Zambataro chiude DIRETTA PERGOLETTESE ALBINOLEFFE (RISULTATO 1 - 0): A SEGNO ABIUSO Diretta Pergolettese Albinoleffe ...Il video deie deglidi Viktoria Plzen - Inter, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. In Repubblica Ceca prova di forza dei nerazzurri che di ...Guarda gli highlights completi di Bayern Monaco-Barcellona, partita valida per il secondo turno della fare a gironi di Champions League ...L’Inter vince dominando a Plzen e trova i primi tre punti nel girone. Apre Dzeko, su assist di Correa, la chiude nella ripresa Dumfries in contropiede dopo che il Viktoria Plzen era rimasto in 10 per ...