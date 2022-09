GUIDA TV 13 SETTEMBRE 2022: LOLITA LOBOSCO, BENVENUTI AL NORD, NUDI PER LA VITA (Di martedì 13 settembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – Le Indagini di LOLITA LOBOSCO (Replica) Serie Tv 23.30 – Porta a Porta Talk Show 20.30 – Paperissima Sprint Comico21.40 – BENVENUTI al NORD Film23.55 – Champions League LIVE Talk Show Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – NUDI per la VITA Reality con Mara Maionchi 23.00 – Speciale Coppa Davis Sport 20.25 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.20 – Lucy Film 23.10 – King Kong Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – #CartaBianca Talk Show con Bianca Berlinguer 00.00 – Tg3 Linea Notte Attualità 20.30 – Stasera Italia Talk Show 21.25 – Fuori ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 13 settembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – Le Indagini di(Replica) Serie Tv 23.30 – Porta a Porta Talk Show 20.30 – Paperissima Sprint Comico21.40 –alFilm23.55 – Champions League LIVE Talk Show Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 –per laReality con Mara Maionchi 23.00 – Speciale Coppa Davis Sport 20.25 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.20 – Lucy Film 23.10 – King Kong Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – #CartaBianca Talk Show con Bianca Berlinguer 00.00 – Tg3 Linea Notte Attualità 20.30 – Stasera Italia Talk Show 21.25 – Fuori ...

