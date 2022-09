Guerra Ucraina-Russia, la ‘potenziale’ svolta: lo scenario (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono sempre più le località del nordest dell’Ucraina in cui nelle ultime ore sono tornate a sventolare le bandiere gialle e blu. Prosegue “la controffensiva sorprendente”, come la definisce il Washington Post, che ha costretto la Russia a un “ritiro caotico” e “precipitoso” rafforzando “l’ottimismo” in Ucraina e all’estero rispetto a un “potenziale punto di svolta nella Guerra”. Ma è probabile che i combattimenti pesanti continuino e ci sono timori che le sconfitte russe, unite al rifiuto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a fare concessioni, possano portare a un’escalation del conflitto e spingere persino oltre il leader russo Vladimir Putin. Il rischio è l’arma nucleare tattica. “L’Occidente dovrebbe essere molto chiaro ora sul fatto che superare queste linee potrebbe portare ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono sempre più le località del nordest dell’in cui nelle ultime ore sono tornate a sventolare le bandiere gialle e blu. Prosegue “la controffensiva sorprendente”, come la definisce il Washington Post, che ha costretto laa un “ritiro caotico” e “precipitoso” rafforzando “l’ottimismo” ine all’estero rispetto a un “potenziale punto dinella”. Ma è probabile che i combattimenti pesanti continuino e ci sono timori che le sconfitte russe, unite al rifiuto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a fare concessioni, possano portare a un’escalation del conflitto e spingere persino oltre il leader russo Vladimir Putin. Il rischio è l’arma nucleare tattica. “L’Occidente dovrebbe essere molto chiaro ora sul fatto che superare queste linee potrebbe portare ...

