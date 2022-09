Guerra Russia-Ucraina, Borrell: gli introiti da idrocarburi della Russia caduti del 18%. Kiev chiede agli Usa missili a lunga gittata. Draghi a Zelensky: pieno appoggio all’Ucraina (Di martedì 13 settembre 2022) Il Papa: imploro la pace, Guerra folle. Blinken: «Progressi significativi in Ucraina, ma è presto per dire come finirà». Il Cremlino: al momento nessuna mobilitazione generale Leggi su lastampa (Di martedì 13 settembre 2022) Il Papa: imploro la pace,folle. Blinken: «Progressi significativi in, ma è presto per dire come finirà». Il Cremlino: al momento nessuna mobilitazione generale

