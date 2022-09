Grey’s Anatomy 19 e la tentazione di un reboot: “I nuovi stagisti sono il destino della serie” (Di martedì 13 settembre 2022) Grey’s Anatomy 19 si presenta quasi come un reboot: ridotta la presenza della protagonista Ellen Pompeo, cambiati gli equilibri interni all’ospedale e arrivati nuovi tirocinanti del primo anno pronti a competere per emergere nel programma di specializzazione, gli ingredienti della nuova stagione sembrano riscrivere la ricetta originale del medical drama e al contempo provare a darne una versione nuova. Ne è convinto anche Scott Speedman che ha parlato di Grey’s Anatomy 19 a Digitalspy.com: durante un’intervista sul film di David Cronenberg Crimes of the Future, in cui ha un ruolo, l’attore è stato interrogato anche sul futuro del longevo dramma medico di ABC. Entrato nel cast come volto regolare la scorsa stagione, è stato retrocesso a ricorrente a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 settembre 2022)19 si presenta quasi come un: ridotta la presenzaprotagonista Ellen Pompeo, cambiati gli equilibri interni all’ospedale e arrivatitirocinanti del primo anno pronti a competere per emergere nel programma di specializzazione, gli ingredientinuova stagione sembrano riscrivere la ricetta originale del medical drama e al contempo provare a darne una versione nuova. Ne è convinto anche Scott Speedman che ha parlato di19 a Digitalspy.com: durante un’intervista sul film di David Cronenberg Crimes of the Future, in cui ha un ruolo, l’attore è stato interrogato anche sul futuro del longevo dramma medico di ABC. Entrato nel cast come volto regolare la scorsa stagione, è stato retrocesso a ricorrente a ...

