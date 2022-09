Grandi sorprese agli Emmy Awards 2022 | ecco tutti i vincitori

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 13 settembre 2022) La serata di ieri è stata davvero importante per gli Stati Uniti. Infatti, presso il Microsoft Theatre di Los Angeles, si è svolta la premiazione dei Primetime. La settantaquattresima edizione dell’evento si è rivelato all’altezza delle aspettative. Svelati idegli: i dettFinalmente, lunedì 12 settembre, grazie alla diretta di Sky, è stato possibile assistere alla cerimonia per gli. Non è passato inosservato il riconoscimento ricevuto da Zendaya che, grazie alla serie tv Euphoria, ha vinto, per la seconda volta, uncome Migliore Attrice Protagonista in una serie drammatica. Questo traguardo è particolarmente ...