Grande successo del raduno a Sarno con Aci Salerno e 500 di questi giorni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiUn lungo corteo di auto e moto d’epoca in bella mostra al Corso Giovanni Amendola a, poi la sfilata lungo le strade dell’affascinante centro storico fino ad arrivare a Villa Lanzara – Del Balzo dove tantissimi appassionati hanno ammirato veri e propri gioielli automobilistici. È stata una bellissima giornata vissuta aall’insegna della cultura organizzata dall’Associazione dei veicoli d’epoca “500 di” in collaborazione con l’Automobile Club, con il patrocinio del Comune die sotto l’egida del Club Aci Storico, il tutto in nome della “Solidarietà e cultura su 4 ruote”. Per ragioni di spazio e per il migliore svolgimento della manifestazione, nonostante le richieste fossero in numero molto più elevato, si è dovuto optare ...