Grande entusiasmo nel Pioppo Futsal | ieri il primo allenamento in vista del campionato

Grande entusiasmo ieri sera per il Pioppo calcio a 5, alla prima giornata di preparazione verso il nuovo campionato. La squadra, iscritto al campionato di serie D, possiede già una importante rosa di giocatori che abbraccia un'ampia fascia di età. Si va dai 18enni fino ai veterani di 54 anni. La preparazione, cominciata sotto la guida esperta del commissario tecnico Giacomo Mosca, continuerà per le prossime due settimane, 5 giorni su 7, in vista dell'inizio campionato. Il primo fischio dell'arbitro è previsto per i primi di ottobre. L'allenamento si è svolto nella palestra dell'Istituto Margherita di Navarra a Pioppo. Successivamente, nel corso dell'anno, la squadra di avvarrà anche della palestra ...

