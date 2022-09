GPS e graduatorie di istituto, controlli e convalida punteggi: per aspiranti già inseriti si controllano soltanto nuovi titoli e servizi. Nota Milano (Di martedì 13 settembre 2022) L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Lo ricorda l'USP Milano che richiede il controllo dei titoli dichiarati dai docenti inseriti in GPS e nelle relative graduatorie d’istituto entro il 12 novembre 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delleeffettua, tempestivamente, idelle dichiarazioni presentate. Lo ricorda l'USPche richiede il controllo deidichiarati dai docentiin GPS e nelle relatived’entro il 12 novembre 2022. L'articolo .

