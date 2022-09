golf | Batistuta tra le stelle della Pro Am dell' Open - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Con il prologo della Rolex Pro Am, gara che vede dilettanti scendere in campo a fianco delle grandi stelle del, prende il via la 79ma edizione della kermesse italiana. Al Marco Simonee ...... al fianco di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo appassionati di. Il ... Tra i personaggi gli ex calciatori Gabriel Omare Giancarlo Antognoni, lo showman Marcello Macchia,...Con il prologo della Rolex Pro Am, gara che vede dilettanti scendere in campo a fianco delle grandi stelle del golf, prende il via la 79ma edizione della kermesse italiana. Al Marco Simone Batistuta e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...