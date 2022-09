Gli Stati Uniti valutano nuove sanzioni contro la Cina. E chiedono ai paesi europei di partecipare (Di martedì 13 settembre 2022) Gli Stati Uniti stanno valutando l’applicazione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Cina allo scopo di scoraggiare l’invasione di Taiwan. Washington starebbe inoltre facendo pressione sui paesi europei perché aderiscano alle misure. Lo scrive l’agenzia Reuters. Secondo le fonti interpellate dall’agenzia le discussioni sono ancora in fase preliminare. Le sanzioni colpirebbero sia il commercio che gli investimenti in comparti sensibili come quello dei microprocessori e delle telecomunicazioni. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare così come il ministero degli Esteri cinese. Il ministero degli Esteri di Taiwan ha affermato di aver discusso delle recenti provocazioni della Cina e delle “grandi sfide” che Pechino ma non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Glistanno valutando l’applicazione di un nuovo pacchetto dilaallo scopo di scoraggiare l’invasione di Taiwan. Washington starebbe inoltre facendo pressione suiperché aderiscano alle misure. Lo scrive l’agenzia Reuters. Secondo le fonti interpellate dall’agenzia le discussioni sono ancora in fase preliminare. Lecolpirebbero sia il commercio che gli investimenti in comparti sensibili come quello dei microprocessori e delle telecomunicazioni. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare così come il ministero degli Esteri cinese. Il ministero degli Esteri di Taiwan ha affermato di aver discusso delle recenti provocazioni dellae delle “grandi sfide” che Pechino ma non ha ...

pdnetwork : Non dimentichiamo gli applausi della destra dopo aver aver affossato il #DDLZan. Sono stati cinque anni difficiliss… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - GiovaQuez : Gli Stati Uniti stimano che la Russia abbia in gran parte ceduto le sue conquiste vicino a Kharkiv e che molti sold… - cricro2021 : RT @4everAnnina: Volevo dirvi che gli oneri di sistema in bolletta luce e gas sono stati inseriti dal #PD nel 2017. Per il canone RAI esto… - turbogine : RT @sonodoraa: da domani ricomincia il tuo sogno,ti auguro di raggiungere tutti gli obbiettivi che hai in mente,ti auguro di essere felice… -

ANALISI DEI PROGRAMMI ELETTORALI: COVID19 GLI STATI GENERALI 007 Usa, dalla Russia 300 milioni ai partiti stranieri in 20 Paesi La Russia ha trasferito segretamente oltre 300 milioni di dollari a partiti politici, dirigenti e politici stranieri in oltre una ventina di Paesi a partire dal 2014: lo affermano alti dirigenti Usa s ... Mosca, 300 milioni ai partiti stranieri di 20 Paesi. Gli 007 Usa: «Così la Russia voleva guadagnare influenza all'estero» La Russia ha trasferito segretamente più di 300 milioni di dollari a partiti politici stranieri, funzionari e politici in più di due dozzine di Paesi dal 2014. Lo dice una ... La Russia ha trasferito segretamente oltre 300 milioni di dollari a partiti politici, dirigenti e politici stranieri in oltre una ventina di Paesi a partire dal 2014: lo affermano alti dirigenti Usa s ...La Russia ha trasferito segretamente più di 300 milioni di dollari a partiti politici stranieri, funzionari e politici in più di due dozzine di Paesi dal 2014. Lo dice una ...