Gli squalificati in Serie A: le decisioni del giudice sportivo su Juve-Salernitana (Di martedì 13 settembre 2022) Sono state comunicate tutte le decisioni del giudice sportivo dopo la sesta giornata del campionato di Serie A, in particolar modo sono stati ufficializzati i provvedimenti sul caos finale della partita Juventus-Salernitana. L’ultimo turno è stato molto importante per le posizioni alte della classifica, il Milan ha conquistato tre punti preziosi sul campo della Sampdoria, vittorie anche di Inter, Lazio, Roma e Napoli. Solo pareggi per Atalanta e Juventus. Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 settembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CREMONESE ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Sono state comunicate tutte ledeldopo la sesta giornata del campionato diA, in particolar modo sono stati ufficializzati i provvedimenti sul caos finale della partitantus-. L’ultimo turno è stato molto importante per le posizioni alte della classifica, il Milan ha conquistato tre punti preziosi sul campo della Sampdoria, vittorie anche di Inter, Lazio, Roma e Napoli. Solo pareggi per Atalanta entus. Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 settembre 2022, ha assunto lequi di seguito riportate: Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CREMONESE ...

